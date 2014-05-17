Чемпіонами України з бігу на 10000 метрів стали Ольга Скрипак і Дмитро Лашин

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у жіночому забігу була досить вперта боротьба, проте, у чоловічому Лашин набагато перевершив найближчих суперників.

Скрипак майже всю дистанцію долала поряд з Тетяною Головченко, але зуміла відірватися і фінішувати першою (33.09,56 хв). У Головченко – 33.14,18 хв. Трійку призерів замкнула Ганна Носенко (33.47,69 хв).

У змаганнях чоловіків Лашин показав результат 28.59,20 хв. Роман Романенко фінішував другим (29.19,01 хв) і Іван Стребков - третім (29.28,08 хв).

За підсумками чемпіонату України буде сформовано склад команди для участі в Кубку Європи з бігу на 10000 метрів, який 7 червня прийматиме Скоп’є (Македонія).