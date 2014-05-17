Олександр Волков обраний до Ради ФІБА –Європа

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФБУ

Волков, який є олімпійським чемпіоном Сеула-1988 у складі збірної СРСР, отримав 46 голосів з 50 можливих.

Голосування за нового президента та новий склад Ради ФІБА Європа відбулося у штаб-квартирі організації в Мюнхені (Німеччина).

Новим президентом ФІБА Європа обраний Тургай Демірель.