Олександр Волков обраний до Ради ФІБА –Європа
17:40, 17 травня 2014Спорт
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Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков обраний до складу Ради ФІБА-Європа.
Александр Волков
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФБУ
Волков, який є олімпійським чемпіоном Сеула-1988 у складі збірної СРСР, отримав 46 голосів з 50 можливих.
Голосування за нового президента та новий склад Ради ФІБА Європа відбулося у штаб-квартирі організації в Мюнхені (Німеччина).
Новим президентом ФІБА Європа обраний Тургай Демірель.
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