У Києві може бути два сучасні стадіони – старий і новий

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» голова Національного агентства з підготовки та проведення фінальної частини Євро-2012 Євген Червоненко розповів про ситуацію навколо НСК «Олімпійський». «За правилами УЄФА, треба здати стадіони до 2010 року, але в практиці інших країн були випадки, коли здавали і пізніше – за півроку до змагання. У нас є 4,5 роки. Маючи бажання, побудувати новий стадіон можна. Проблема – логістика навколо НСК «Олімпійський» і вона не тільки в торговельному центрі на Червоноармійській. Зі своїх вікон я побачив, що будують ще один бізнес-центр за ним – вже на території стадіону. Мені казали, що власники ТЦ готові зробити нульовий поверх і прохід на 20 тисяч глядачів». Втім, за словами Червоненка, це «більше тема президента Федерації футболу», і він готовий підтримати рішення Федерації.

«Реконструюватимемо НСК, щоб не було паніки, але не забуватимем, що можна будувати і в іншому місці, – сказав Червоненко «Профілю». – Все одно країні потрібний сучасний олімпійський стадіон на 100 тис. глядачів. Адже Київ – це столиця. Навіть у Харкові вже наступного року буде стадіон на 42 тис. глядачів – найсучасніший. Я нічого не лобіюю, просто кажу, що ми всі встигнемо, і немає завдань, які неможливо розв’язати.

Повністю інтерв`ю з Євгеном Червоненком читайте в завтрашньому номері журналу "Профіль"