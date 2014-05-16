Українські гімнастки не потрапили до жодного фіналу чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В опорному стрибку Олеся Сазонова посіла 22 місце. Олена Васильєва стала 25-й, Яна Федорова зайняла 28-е місце.

У вільних вправах також ніхто з українок кваліфікацію не подолав. Христина Санкова зайняла 32-е місце, а Ангеліна Кисла - 41-е.

У вправі на брусах Ангеліна Кисла зайняла 43-е місце, чого також не вистачило для проходження кваліфікації. Інші українки у цій дисципліні не потрапили навіть в компанію 50 кращих.

За результатами багатоборства кращою з українок стала Ангеліна Кисла - 35,655 бали і 59-е місце. Олена Васильєва стала 65-ю, а Христина Санкова, Олеся Сазонова і Яна Федорова розташувалися в кінці підсумкового протоколу.

У командних змаганнях збірна України у складі Яни Федорової, Ангеліни Кислої, Христини Санкової, Олесі Сазонової та Олени Васильєвої зайняла 18-е місце, відставши від переможниці у кваліфікації - команди Великобританії - майже на 40 балів.

Як повідомляв УНІАН, жіночий чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить у Софії (Болгарія) з 13-го по 18-е травня.