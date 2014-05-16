"Металіст" просить МВС провести матч останнього туру Прем'єр-ліги у присутності глядачів

Про це повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Зокрема, у повідомленні йдеться: "15 травня 2014 року ФК "Металіст" письмово звернувся в Головне управління МВС України в Києві, а також до заступнику міністра МВС України С.Ярового з проханням надати гарантії безпеки і дозволити проведення матчу 30 туру, в якому "Металіст" в Києві зіграє з "Ворсклою", з глядачами. Станом на 10:00 16 травня відповідь не було отримано. ФК "Металіст" повторно зробив офіційний запит в МВС. У разі, якщо до 18:00 відповіді отримано не буде, цей матч буде проведено без глядачів".

Як повідомляв УНІАН, у рамках 30-го туру три матчі пройдуть на нейтральних полях, в тому числі гра "Металіста" з полтавською "Ворсклою" (у Києві, на стадіоні "Динамо"). Це пов'язано з тим, що Виконком Федерації футболу України ухвалив заборонити проведення ігор Прем'єр-лізі в Донецькій, Луганській, Одеській і Харківській областях з міркувань безпеки. Також Виконком ФФУ дозволив проведення матчів 30-го туру Прем'єр-ліги у присутності глядачів, але із застереженням, що в кожному окремому випадку присутність вболівальників на трибунах повинна бути узгоджена з МВС.