Три легіонера сімферопольської "Таврії" залишили клуб перед останнім туром Прем'єр-ліги

Про це повідомляє сайт вболівальників команди.

Гравці вирішили покинути «Таврію» через нестабільну ситуацію в Україні та сімферопольському клубі.

Зокрема, Кахріман зазначає: "Я залишаю клуб на шкоду його інтересів, але обставини дійсно серйозні. Я повинен думати про своє майбутнє, думаю, що настав час змінити і країну, і лігу. Вивчаю пропозиції, в найближчі тижні визначуся з наступною командою".

Кахріман, провів у складі "Таврії" 77 матчів у чемпіонаті і 2 - в Кубку, Любічіч - 71 матч (забив 4 голи), Грнчаров - 8 матчів.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня "Таврія" проведе заключний матч в рамках Прем'єр-ліги сезону 2013/14 на своєму полі в Сімферополі проти "Іллічівця" (Маріуполь). У разі перемоги в цій грі команда обійде в турнірній таблиці запорізький "Металург" і займе 14-е місце в підсумковій турнірній таблиці, яке гарантує їй прописку в елітному дивізіоні українського футболу на наступний сезон. Щоправда, керівництво обох кримських клубів - "Таврії" та "Севастополя" (йде у турнірній таблиці Прем'єр-ліги на 9-му місці), останнім часом неодноразово заявляло про те, що в літнє міжсезоння команди покинуть чемпіонат України і перейдуть в національний турнір під егідою Російського футбольного союзу.