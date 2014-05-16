Три матчі заключного туру Прем'єр-ліги відбудуться на нейтральних полях

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в інших містах свої матчі проведуть донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець" і харківський "Металіст".

Перенесення ігор пов'язаний з накладеною забороною ФФУ на проведення ігор Прем'єр-ліги на території Донецької, Луганської, Харківської та Одеської областей.

Всі три гри відбудуться 18 травня. "Шахтар" свій матч проти луцької "Волині" проведе у Черкасах. Початок матчу о 14.00. "Металіст" проведе гру проти полтавської "Ворскли" в Києві на стадіоні "Динамо". Початку матчу о 17.00. В цей же час на іншому столичному стадіоні "Оболонь" відбудеться матч "Чорноморець" - "Карпати" (Львів).

Цікаво, що в цей же час на київському НСК "Олімпійський" пройде плановий матч "Динамо" - "Зоря" (Луганськ). Таким чином, в один день і в один час в Києві відбудуться три матчі Прем'єр-ліги.

Також у неділю в Дніпропетровську о 17.00 відбудеться гра "Дніпро" - "Металург" (Донецьк).

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що керівництво ужгородської "Говерли" прийняло рішення відмовитися від поїздки в Севастополь на матч 30-го туру Прем'єр-ліги "Севастополь" - "Говерла". Рішенням Дирекції УПЛ матч відмінений. Ще один матч запланований на заключний тур чемпіонату у Криму - "Таврія" (Сімферополь) проти "Іллічівця" (Маріуполь), пройде, як і було заплановано раніше, сьогодні 16 травня в Сімферополі.

Таким чином, в рамках заключного 30-го туру відбудуться 6 з 7 запланованих ігор. Одна сьогодні в Сімферополі і п'ять - у неділю.