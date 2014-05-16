Матч зіпсували суцільні симуляції - Луческу

"Було два різних тайми, - каже Луческу після матчу. - Перший тайм "Динамо" виграло по грі і внаслідок цього забило два м'ячі. У другій половині ми грали краще.

Однак матч зіпсували суцільні симуляції. Я думав, що суддя дасть можливість гравцям грати. Натомість вони лежали на полі по 2-3 хвилини. Тільки один із футболістів був травмований по справжньому. Решта симулювали", - зазначив тренер гірників, якого цитує Gazeta.ua.

"Вітаю "Динамо". Вони цього успіху чекали п'ять років. Особливо вітаю молодого тренера Сергія Реброва з першим великим успіхом", - сказав Луческу.

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Тренер "Шахтаря" також зазначив, що на стадіоні в полтаві атмосфера була не кубкова.

"Краще б провели жеребкування і провели матч на "Донбас Арені" чи "Олімпійському". А так трибуни були порожні. Полтавці не зрозуміли свято футболу", - підкреслив Луческу.

Додамо, що у капітана донецького "Шахтаря" Даріо Срни підозра на перелом ребер. Участь гравця на чемпіонаті світу-2014 на даний момент під питанням.