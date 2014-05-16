У першому таймі "Динамо" зіграло блискуче - Ребров

"Вітаю усіх! Це дуже велика перемога для нашої команди, - каже Сергій Станіславович після гри. - Вона потрібна для того, щоб хлопці здобули впевненість. Взагалі я приємно здивований нашим першим таймом. Грали блискуче. У другому таймі "Шахтар" домінував перші 10-15 хвилин. Однак решту часу я не побачив переваги донецької команди.

Після гри Мірча Луческу привітав мене. Мені було приємно з ним спілкуватися. Він багато чого виграв.

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Денис Гармаш? Його підвели нерви. У футболіста стався вибух емоцій. Однак я можу сказати, що переживав він не менше, а може і більше, ніж усі ми.

Домагой Віда? Він дуже небезпечний при стандартах. Тому його підключення призвело до другого м'яча у ворота "Шахтаря".

Чому не грає Роман Безус? Все залежить від самого футболіста. Якщо буде працювати над собою, то шанси в нього є. Це дуже талановитий гравець. У нього дуже високий рівень", - зазначив Ребров, якого цитує Gazeta.ua.

Перемога у фіналі Кубка України може позбавити Сергія Реброва приставки в.о. Поки що молодий наставник не спілкувався на цю тему із президентом "Динамо".

"У мене ще не було розмови із Ігорем Суркісом. Поки що нічого не можу відповісти на це питання", - сказав він.

Додамо, що востаннє Кубок України підкорявся киянам у 2007 році.