Київське "Динамо" виграло Кубок України з футболу

Київське "Динамо" виграло фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2013/14, в якому команда обіграла донецький "Шахтар" з рахунком 2:1.

У грі, що проходила на нейтральному полі у Полтаві, все вирішилося в останні 5 хвилин першого тайму.

Після обережного початку гри з боку обох команд кияни зуміли підвищити темп до середини першого тайму, а в кінцівці зуміли забити два голи протягом 5 хвилин. На 40-й хвилині "відзначився" гравець "Шахтаря" Олександр Кучер, який головою переправив м'яч у власні ворота після удару Домагоя Віди. А через 4 хвилини навіс зі штафного точним ударом головою завершив вже сам Віда, подвоївший перевагу киян.

У другому таймі гравці "Шахтаря" спробували перехопити ініціативу, але все, чого вони досягли, так це гола на 57-й хвилині після чудового сольного проходу Дієго Кости - 2:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за основними подіями гри.

Таким чином, "Динамо" в 10-й раз виграло Кубок України. На рахунку донеччан залишилося 9 титулів.