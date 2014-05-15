Рішення про проведення в Україні Євробаскета2015 буде прийнято в середині червня

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Зокрема, в повідомленні йдеться: "15 травня в Мюнхені відбулося засідання Ради ФІБА Європа. Під час своєї доповіді президентові Федерації баскетболу України Олександру Волкову вдалося переконати членів Ради ФІБА Європа не ухвалювати сьогодні рішення щодо ЄвроБаскету 2015. 17 травня відбудуться вибори нового президента та нового складу Ради ФІБА Європа. Тож рішення стосовно долі ЄвроБаскету 2015 буде ухвалено на засіданні Ради ФІБА Європа в першій половині червня її новим складом".

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право на проведення Євробаскету в грудні 2011 року. В останні місяці функціонери ФІБА-Європа неодноразов звертали свою увагу як на ситуацію в країні загалом, так і на ситуацію з підготовкою до Євробаскету зокрема. Так, в березні у України відібрали право проведення юнацького Євробаскета-2014, який мав влітку відбутися в Донецьку.