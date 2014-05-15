Легкоатлет Проценко виграв змагання у Франції зі стрибків у висоту
15:17, 15 травня 2014Спорт
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Українець Андрій Проценко виграв легкоатлетичні змагання, які пройшли у французькому місті Монжерон.
Андрей Проценко / uaf.org.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У секторі для стрибків у висоту українець з другої спроби подолав планку на позначці 2,26 м.
Росіянин Лев Міссіров і румун Міхай Донісан здолали планку на висоті 2,24 м і посіли другу та третю сходинки відповідно. Міссіров зробив це з першого разу, а Донісану знадобилися дві спроби.
9 травня на етапі "Діамантової ліги" в Досі (Катар) Проценко посів п’яте місце.
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