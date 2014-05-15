Легкоатлет Проценко виграв змагання у Франції зі стрибків у висоту

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У секторі для стрибків у висоту українець з другої спроби подолав планку на позначці 2,26 м.

Росіянин Лев Міссіров і румун Міхай Донісан здолали планку на висоті 2,24 м і посіли другу та третю сходинки відповідно. Міссіров зробив це з першого разу, а Донісану знадобилися дві спроби.

9 травня на етапі "Діамантової ліги" в Досі (Катар) Проценко посів п’яте місце.