Матч останнього туру Прем'єр-ліги "Севастополь" - "Говерла" не відбудеться

Про це повідомляє прес-служба ФК "Севастополь".

Зокрема, у повідомленні зазначається: "На адресу дирекції ОПФКУ «Прем'єр-ліга» та ФК «Севастополь» 15 травня прийшли офіційні листи за підписом генерального директора ТОВ «ФК «Говерла» Івана Шица, в яких, зокрема, йдеться: «Керівництво ТОВ «ФК «Говерла» о 12 годині за київським часом 15 травня 2014 року прийняло остаточне рішення не виїжджати на матч між ФК «Севастополь - ФК «Говерла», який повинен був відбутися 17.05.2014 року на півострові Крим». Дирекція Прем'єр-ліги отриману інформацію прийняла до відома, матч 30-го туру між «Севастополем» і «Говерлою» скасувала, а всі необхідні офіційні документи відправила в КДК для прийняття остаточного рішення з питання про результат цього матчу".

Крім того, в повідомленні зазначено, що "керівництвом ФК «Севастополь» прикладається максимум зусиль для того, щоб вболівальники клубу змогли завершити сезон 2013/2014 разом з командою, і шукає можливість провести 17 травня на арені СКС товариський матч. У разі, якщо в такі стислі терміни не вдасться знайти команду-суперника, то на СКС відбудеться останнє в цьому сезоні відкрите тренування ФК «Севастополь».

Як повідомляв УНІАН, 30-й тур української футбольної Прем'єр-ліги відбудеться 16-18 травня.