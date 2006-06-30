Сівкович під час матчу займеться сексом. Чим займатимуться інші депутати

Частина регіоналів, яка блокує зал пленарних засідань, подивиться матч на другому поверсі ВР. Там є відповідне місце.

Володимир Сівкович дивитиметься матч з дружиною і при цьому займатиметься сексом. "Адреналіну багато виробляється, весь організм збуджується. Тому гріх це не використовувати", - розповів газеті "Сегодня" депутат. Сівкович також зізнався, що програв на тоталізаторі 1000$.

Анатолій Кінах дивитиметься футбол на дачі в Конча-Заспі з друзями. Він вважає, що ми виграємо 1:0. "У разі перемоги ми питимемо міцні напої", - сказав Кінах.

Микола Рудьковський пити не буде, " Я просто дуже сильно п`янію", - пояснив соціаліст. Він прогнозує нашу перемогу по пенальті з рахунком 3:2.

Петро Порошенко дивитиметься гру з друзями і питиме пиво з фісташками. Прогноз робити відмовився.

Бютовець Андрій Шкиль вірить в нашу перемогу і прогнозує рахунок 1:0.

Газета "Сегодня"