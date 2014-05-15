УНІАН проведе онлайн-трансляцію фіналу Кубка України "Динамо" - "Шахтар"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра пройде в присутності глядачів, які протягом дня зможуть придбати квитки на гру в касах полтавського стадіону ім. Бутовського.

Спочатку матч повинен був проходити в Харкові на ОСК "Металіст", але через події на сході України гру було вирішено перенести з міркувань безпеки. 13 травня Виконком Федерації футболу України прийняв рішення про проведення матчу в Полтаві, але без глядачів. Це також мотивувалося міркуваннями безпеки. На це рішення в різко негативній формі відреагували президенти обох клубів команд-учасниць матчу. Рінат Ахметов та Ігор Суркіс заявили, що проведення матчу без глядачів позбавляє його сенсу. Адже гра такого рівня - фінал національного Кубка - однозначно повинна проходити в присутності вболівальників. А вже напередодні, 14 травня, марш протесту по вулицях Києва влаштували "ультрас" "Динамо", які вимагали від керівництва ФФУ переглянути рішення і провести гру з глядачами. У підсумку, на екстреному засіданні ФФУ в середу було прийнято рішення про проведення матчу з глядачами. Квитки на гру були оперативно віддруковані і сьогодні вдень надійдуть у вільний продаж.

Щодо самого матчу, то протистояння "Динамо" - "Шахтар" стане останньою значущою подією для обох команд у нинішньому сезоні. За тур до закінчення національного чемпіонату Прем'єр-ліги "Шахтар" забезпечив собі 1 місце і титул чемпіона країни, а "Динамо" також гарантувало собі 4-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

У найпринциповішою дуелі двох найтитулованіших клубів України, на цей раз перевага у "Шахтаря", який зі значним відривом від "Динамо" виграв у цьому сезоні національний чемпіонат, а в особистих протистояннях з "Динамо" також демонстрував куди більш змістовну і цікаву гру. Між тим, якщо в національному чемпіонаті за кількістю титулів у "Динамо" значна перевага, то в Кубках - повна рівність. Команди по 9 разів вигравали цей турнір. Більш того, між собою вони провели 6 фіналів, де перемагали по 3 рази. Таким чином, сьогодні в національному Кубку між командами буде порушений паритет.

Аналітики букмекерських контор ставлять на "Шахтар". На перемогу донецької команди ставки приймаються з коефіцієнтом 1,952 до 1, на нічию - 3,85, перемогу "Динамо" - 4,10.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Шахтар". Початок матчу о 20.00.