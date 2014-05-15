"Севілья" виграла Лігу Європи

У цьому матчі могли зіграти і господарі поля стадіону в Туріні - "Ювентус", але італійська команда програла у півфіналі за сумою двох ігор "Бенфіці".

Фінальний матч видався аж ніяк не видовищним і з мінімальною кількістю дійсно небезпечних моментів. Команди діяли вкрай обережно, відчувалась скутість гравців і надмірне хвилювання за результат. Щоправда, у другому таймі "Севілья" стала діяти трохи більш активно, але для хоча б одного гола цього не вистачило. Так само як і "Бенфіці", яка мала ряд гострих моментів в самій кінцівці. У підсумку - логічні 0:0.

У додатковий час команди грали ще більш обережно, ніж в основні 90 хвилин і з гри команди забити так і не зуміли - 0:0.

У підсумку, все вирішилося в серії пенальті. Вже у другій серії ударів гравець "Бенфіки" Оскар Кардоссо пробив слабо і португальський воротар "Севільї" Бету зумів відбити м'яч рукою. А в третій серії удар Родріго також прийшовся в Бету. Гравці "Севільї", в свою чергу, не хибили. У підсумку - 4:2 на користь іспанського клубу. Переможний гол на рахунку Гамейро.

Таким чином, "Бенфіка" в черговий раз не зуміла зняти прокляття Бели Гуттманна. Один з найвідоміших тренерів в історії команди, що двічі поспіль вигравав з нею Кубок європейських чемпіонів (у 1961 і 1962-му роках), несподівано покинув табір команди, причиною чого стало небажання керівництва задовольнити його вимоги про підвищення зарплати. Залишаючи команду Гуттманн виголосив прокляття: "У наступні сто років "Бенфіка" без мене ніколи не виграє Кубок європейських чемпіонів". Після цього "Бенфіка" п'ять раз грала у фіналах Кубка Чемпіонів і всі п'ять програла (1962/63, 1964/65, 1967/68, 1987/88, 1989/90). Більш того, прокляття двічі спрацювало і в Лізі Європи. Останній раз - рівно рік тому, 15 травня 2013 року, коли "Бенфіка" програла "Челсі" у фіналі з рахунком 1:2