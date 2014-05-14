Василь Ломаченко проведе титульний бій з американцем Расселом 21 червня

Як повідомляє allboxing.ru з посиланням на американського оглядача Дена Рафаеля, контракт на проведення бою був підписаний напередодні.

Торги за право проведення бою виграла компанія Golden Boy, що представляє інтереси Рассела, яка запропонувала 1 052 500 доларів. Поділ гонорару буде в пропорції 60-40 на користь Ломаченка, оскільки за правилами WBO, суперник, який не є громадянином або жителем країни проведення бою, отримує 60% від загальної каси.

Василь Ломаченко є дворазовим олімпійським чемпіоном (Пекін-2008, Лондон-2012), дворазовим чемпіоном світу і чемпіоном Європи в аматорському боксі. На професійному рингу він провів два бої, перемігши в першому і програвши у другому, який був титульним. Українець поступився мексиканцю Орландо Салідо за очками розділеним рішенням суддів.