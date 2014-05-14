Тренер збірної України з футболу викликав п’ять дебютантів

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

30-річний воротар Дмитро Безотосний та 24-річний захисник Євген Зубейко з одеського "Чорноморця" раніше не захищали кольори України ані на рівні національної збірної, ані на рівні юнацьких чи молодіжних команд.

А от троє інших новачків зуміли накопичити різний досвід під час виступів за молодші команди. 22-річний оборонець полтавської «Ворскли» Євген Ткачук провів 3 гри у складі молодіжної збірної , 20-річний Сергій Болбат з донецького «Металурга» зіграв 8 матчів за команду U-21. А 22-річний оборонець маріупольського «Іллічівця» Іван Ордець, котрий і нині є стовпом захисту молодіжної збірної, за юнацькі команди різних вікових груп, юніорську U-19 та молодіжні U-20 та U-21 провів 60 матчів.

Окрім того, повернувся до команди 28-річний Олексій Антонов з "Чорноморця", який свого часу зіграв 24 матчі за збірні України різних вікових груп й дебютував за головну збірну у серпні 2011 року, вийшовши на заміну у товариській зустрічі проти Швеції (0:1). Проте, в подальшому він до команди не викликався.

Повний склад команди виглядає таким чином: воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Дмитро Безотосний («Чорноморець» Одеса); захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Макаренко, Євген Селін (обидва - «Динамо» Київ), Артем Федецький («Дніпро»), Андрій Пілявський («Маккабі» Хайфа, Ізраїль), Іван Ордець («Іллічівець» Маріуполь), Євген Ткачук («Ворскла» Полтава), Євген Зубейко («Чорноморець»); півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук (усі − «Динамо»), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко ( «Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст» Харків), Денис Дедечко («Ворскла»), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Дмитро Хомченовський («Зоря» Луганськ), Сергій Болбат («Металург» Донецьк); нападники - Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Олексій Антонов («Чорноморець»), Марко Девіч («Рубін» Казань).

Навчально-тренувальний збір відбудеться з 19 до 23 травня під Києвом на базі "Динамо" в Конча-Заспі.