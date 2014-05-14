Жан Беленюк отримав нагороду найкращого спортсмена квітня в Україні
Найкращий спортсмен квітня в Україні борець греко-римського стилю Жан Беленюк отримав диплом, статуетку та грошову премію з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Наставники спортсмена Віталій Киселиця та Олексій Добровольський також стали володарями нагород як найкращі тренери квітня.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, нагородження спортсмена та тренерів відбулось в Олімпійському домі.
На чемпіонаті Європи з боротьби, що відбувся в місті Вантаа (Фінляндія), Жан Беленюк у ваговій категорії до 85 кг здобув для України золоту медаль.
Президент НОК України Сергій Бубка зазначив: «Мені дуже приємно нагородити нашого чемпіона Європи, який у Фінляндії продемонстрував справжній бійцівський характер. На турнірі Жан успішно пройшов шлях до фіналу, зокрема, у півфінальній схватці переміг Олімпійського чемпіона із Росії Олексія Мішина. У фіналі наш спортсмен отримав серйозне розсічення, але вистояв до кінця, не залишивши шансів фінському супернику». Також Бубка зауважив, що Беленюк – справжній патріот рідної країни: «Жану неодноразово пропонували змінити громадянство, але він відданий Україні. Ми пишаємося такими спортсменами».
В свою чергу, Беленюк сказав: «Не все в цьому житті покупається та продається. Я люблю країну, в якій народився. Хочу й надалі прославляти її своїми успіхами по всьому світу. Я планую стати Олімпійським чемпіоном, будучи українцем».
Як повідомляв УНІАН, фінська медаль стала другою нагородою європейської першості в колекції 23-річного киянина. Два роки тому на європейській першості у Белграді (Сербія) він виборов «бронзу».