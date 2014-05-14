Жан Беленюк отримав нагороду найкращого спортсмена квітня в Україні

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нагородження спортсмена та тренерів відбулось в Олімпійському домі.

На чемпіонаті Європи з боротьби, що відбувся в місті Вантаа (Фінляндія), Жан Беленюк у ваговій категорії до 85 кг здобув для України золоту медаль.

Президент НОК України Сергій Бубка зазначив: «Мені дуже приємно нагородити нашого чемпіона Європи, який у Фінляндії продемонстрував справжній бійцівський характер. На турнірі Жан успішно пройшов шлях до фіналу, зокрема, у півфінальній схватці переміг Олімпійського чемпіона із Росії Олексія Мішина. У фіналі наш спортсмен отримав серйозне розсічення, але вистояв до кінця, не залишивши шансів фінському супернику». Також Бубка зауважив, що Беленюк – справжній патріот рідної країни: «Жану неодноразово пропонували змінити громадянство, але він відданий Україні. Ми пишаємося такими спортсменами».

В свою чергу, Беленюк сказав: «Не все в цьому житті покупається та продається. Я люблю країну, в якій народився. Хочу й надалі прославляти її своїми успіхами по всьому світу. Я планую стати Олімпійським чемпіоном, будучи українцем».

Як повідомляв УНІАН, фінська медаль стала другою нагородою європейської першості в колекції 23-річного киянина. Два роки тому на європейській першості у Белграді (Сербія) він виборов «бронзу».