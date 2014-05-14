У заявку збірної Хорватії на чемпіонат світу потрапили п'ять гравців української Прем'єр-ліги

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

У заявці виявилися гравці донецького "Шахтаря" Даріо Срна і Едуардо, київського "Динамо" Домагой Віда і Огнен Вукоєвич, а також захисник дніпропетровського "Дніпра" Іван Стрініч.

Попередній склад збірної Хорватії виглядає так: воротарі - Стіпе Плетікоса (Ростов, Росія), Даніель Субашич ("Монако", Франція), Олівер Зеленика (Динамо Загреб); захисники - Даріо Срна (Шахтар, Україна), Деян Ловрен (Саутгемптон, Англія), Ведран Чорлука (Локомотив, Росія), Гордон Шильденфельд, Даніель Праньїч (обидва - Панатінаїкос (Греція), Іван Стрініч (Дніпро, Україна), Домагой Віда (Динамо, Україна), Шиме Врсалько (Дженоа, Італія), Ігор Бубнич (Удінезе, Італія); півзахисники - Лука Модрич (Реал, Іспанія), Іван Ракітіч ("Севілья", Іспанія), Ніко Кранчар (КПР, Англія), Огнен Вукоєвич ("Динамо", Україна), Іван Перішич (Вольфсбург, Німеччина), Матео Ковачич (Інтер, Італія), Мілан Бадель, Іво Ілічевіч (обидва - Гамбург, Німеччина), Марсело Брозович (Динамо Загреб), Іван Мочинич (Рієка), Маріо Пасалич (Хайдук), Жорже Саммір ("Хетафе", Іспанія); нападники - Маріо Манджукич (Баварія, Німеччина), Івіца Оліч (Вольфсбург, Німеччина), Едуардо ("Шахтар", Україна), Нікіца Єлавіч (Халл Сіті, Англія), Анте Ребич (Фіорентина, Італія), Дьюже Коп (Динамо Загреб).

На чемпіонаті світу збірна Хорватії виступить у групі А, де її суперниками будуть команди Мексики, Камеруну та Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу-2014 пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.