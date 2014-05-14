Президент НОК Бубка залучив додатково 3,5 млн. грн. від МОК для українських спортсменів
Національний олімпійський комітет України отримав позитивну відповідь від президента Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха на звернення президента НОК Сергія Бубки щодо фінансової допомоги на забезпечення участі українських спортсменів в міжнародних змаганнях та тренувальних зборах.
Спеціальний фінансовий транш складає 3,5 млн. грн, повідомили УНІАН в прес-службі НОК України.
У зв’язку з цим Сергій Бубка зазначив: «Ми прагнемо зробити все від нас залежне, щоб забезпечити повноцінну участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях та тренувальних зборах. З урахуванням непростої ситуації, яка наразі склалася, докладаємо усіх зусиль, щоб наші атлети могли успішно виступати, прославляючи Україну в світі».
За словами головного олімпійця країни, отримані кошти будуть використані на фінансування участі українських спортсменів у змаганнях та зборах, адресної допомоги спортсменам, які опинились в скрутному становищі, а також підтримку підготовки атлетів через гранти національним олімпійським федераціям.
Умови та порядок надання допомоги будуть визначені найближчим часом спільно з Міністерством молоді та спорту й національними олімпійськими федераціями.
Також Бубка звернувся до керівника МОК: «Від Олімпійської сім’ї України висловлюю щиру вдячність Міжнародному Олімпійському Комітету і персонально президенту МОК Томасу Баху за розуміння та підтримку. Він високо цінує досягнення українських олімпійців, постійно цікавиться ситуацією в нашій країні, бажає мирного врегулювання ситуації. Це яскравий приклад олімпійської солідарності».