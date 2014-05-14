Президент НОК Бубка залучив додатково 3,5 млн. грн. від МОК для українських спортсменів

13:33, 14 травня 2014
Спорт
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Національний олімпійський комітет України отримав позитивну відповідь від президента Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха на звернення президента НОК Сергія Бубки щодо фінансової допомоги на забезпечення участі українських спортсменів в міжнародних змаганнях та тренувальних зборах.

На Олимпиаду поедут еще 3 спортсмена / noc-ukr.org

Спеціальний фінансовий транш складає 3,5 млн. грн, повідомили УНІАН в прес-службі НОК України.

У зв’язку з цим Сергій Бубка зазначив: «Ми прагнемо зробити все від нас залежне, щоб забезпечити повноцінну участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях та тренувальних зборах. З урахуванням непростої ситуації, яка наразі склалася, докладаємо усіх зусиль, щоб наші атлети могли успішно виступати, прославляючи Україну в світі».

За словами головного олімпійця країни, отримані кошти будуть використані на фінансування участі українських спортсменів у змаганнях та зборах, адресної допомоги спортсменам, які опинились в скрутному становищі, а також підтримку підготовки атлетів через гранти національним олімпійським федераціям.

Умови та порядок надання допомоги будуть визначені найближчим часом спільно з Міністерством молоді та спорту й національними олімпійськими федераціями.

Також Бубка звернувся до керівника МОК: «Від Олімпійської сім’ї України висловлюю щиру вдячність Міжнародному Олімпійському Комітету і персонально президенту МОК Томасу Баху за розуміння та підтримку. Він високо цінує досягнення українських олімпійців, постійно цікавиться ситуацією в нашій країні, бажає мирного врегулювання ситуації. Це яскравий приклад олімпійської солідарності».

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