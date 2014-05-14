На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики Україну представлять 10 спортсменів
В Софії (Болгарія) розпочинається чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де Україну представлять 10 спортсменів.
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Жіноча заявка України нараховує п'ять прізвищ - Ангеліна Кисла, Христина Санькова, Олена Васильєва, Олеся Сазонова та Яна Федорова.
Чоловіча команда, яка ще продовжує підготовку до турніру в Києві, 17 травня вирушать на турнір основним складом. Україну представлятимуть - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Максим Семянків та Володимир Окачев.
На турнірі буде розіграно 12 комплектів медалей – у командному багатоборстві та індивідуальних видах.
Також юніори боротимуться за ліцензії на II літні Юнацькі Олімпійські ігри в Нанкіні.
Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики триватиме до 18 травня, чоловічий - з 19-го до 25 травня.