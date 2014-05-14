На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики Україну представлять 10 спортсменів

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Жіноча заявка України нараховує п'ять прізвищ - Ангеліна Кисла, Христина Санькова, Олена Васильєва, Олеся Сазонова та Яна Федорова.

Чоловіча команда, яка ще продовжує підготовку до турніру в Києві, 17 травня вирушать на турнір основним складом. Україну представлятимуть - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Максим Семянків та Володимир Окачев.

На турнірі буде розіграно 12 комплектів медалей – у командному багатоборстві та індивідуальних видах.

Також юніори боротимуться за ліцензії на II літні Юнацькі Олімпійські ігри в Нанкіні.

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики триватиме до 18 травня, чоловічий - з 19-го до 25 травня.