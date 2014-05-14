Фінал Кубка України з футболу пройде з глядачами - ФФУ

Про це повідомив керівник Департаменту інформації Федерації футболу України Павло Терновий.

«Фінал КУ пройде з глядачами. Президент отримав гарантії безпеки і створив всі умови для повноцінного свята футболу!», - написав Терновий у своєму Twitter.

Про місце і час проведення фіналу, а також про те, як будуть реалізовуватися квитки на матч поки нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, спочатку фінал Кубка України з футболу було намічено провести в Харкові на ОСК "Металіст". Однак, з міркувань безпеки, матч було вирішено перенести у інше місто. 13 травня Виконком ФФУ прийняв рішення провести гру в Полтаві на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського, але без глядачів, що також мотивувалося заходами безпеки.

Фінал Кубка України, в якому зійдуться "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк), запланований на 15 травня.