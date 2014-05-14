Олександр Усик у наступному бою зустрінеться з "Росіянином"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі промоутерської компанії братів Кличків К2, яку представляє Усик.

За свою кар'єру Кренс зустрічався з багатьма іменитими боксерами - Павлом Колоджеем, Уго Ернаном Гараем, Йоаном Пабло Ернандесом, Рудольфом Краєм та іншими. Разом з тим, аргентинець програв три з чотирьох останніх боїв, будучи два рази нокаутованим.

У червні 2012-го Кренс вже відвідував Україну, коли достроково поступився (нокаут у третьому раунді) Дмитру Кучеру.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Усик здобув переконливу перемогу над Беном Нсафоа у своєму третьому бою на профі-рингу в андеркарді поєдинку Володимир Кличко - Алекс Леапаї.

Бій Усик - Кренс має відбутися 31 травня в Одесі.