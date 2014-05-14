Олександр Усик у наступному бою зустрінеться з "Росіянином"
11:34, 14 травня 2014Спорт
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Аргентинець Сезар Давид Кренс на прізвисько El Ruso («Росіянин») стане наступним супротивником Олімпійського чемпіона 2012 у важкій вазі Олександра Усика в його четвертому бою на професійному рингу.
Сезар Давид Кренс / К2
Про це УНІАН повідомили у прес-службі промоутерської компанії братів Кличків К2, яку представляє Усик.
За свою кар'єру Кренс зустрічався з багатьма іменитими боксерами - Павлом Колоджеем, Уго Ернаном Гараем, Йоаном Пабло Ернандесом, Рудольфом Краєм та іншими. Разом з тим, аргентинець програв три з чотирьох останніх боїв, будучи два рази нокаутованим.
У червні 2012-го Кренс вже відвідував Україну, коли достроково поступився (нокаут у третьому раунді) Дмитру Кучеру.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Усик здобув переконливу перемогу над Беном Нсафоа у своєму третьому бою на профі-рингу в андеркарді поєдинку Володимир Кличко - Алекс Леапаї.
Бій Усик - Кренс має відбутися 31 травня в Одесі.
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