Ребров: Фінал Кубка України має відбутися у Львові
22:25, 13 травня 2014Спорт
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В.о. головного тренера київського Динамо Сергій Ребров вважає, що фінал Кубка України повинен пройти у Львові
Ребров вважає, що фінал Кубка України повинен пройти у Львові / fcdynamo.kiev.ua
"Кому взагалі потрібний футбол при порожніх трибунах? Це негарно по відношенню до усіх уболівальників.
Звичайно, фінал має бути у Львові! Львів - футбольне місто, куди ми б із задоволенням полетіли. Думаю, там жодних проблем з уболівальниками не могло бути, тому не розумію, чому вибрали не це місто.
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Не кажу про Київ - тут, як на мене, взагалі немає ніяких складнощів, але якщо визначити нейтральне поле, то це Львів", - цитує Реброва офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що фінал Кубка України має пройти у Полтаві без глядачів. Таке рішення Федерації футболу України.
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