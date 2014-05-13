Ребров: Фінал Кубка України має відбутися у Львові

"Кому взагалі потрібний футбол при порожніх трибунах? Це негарно по відношенню до усіх уболівальників.

Звичайно, фінал має бути у Львові! Львів - футбольне місто, куди ми б із задоволенням полетіли. Думаю, там жодних проблем з уболівальниками не могло бути, тому не розумію, чому вибрали не це місто.

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Не кажу про Київ - тут, як на мене, взагалі немає ніяких складнощів, але якщо визначити нейтральне поле, то це Львів", - цитує Реброва офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що фінал Кубка України має пройти у Полтаві без глядачів. Таке рішення Федерації футболу України.