«Будівельник» став чемпіоном України з баскетболу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальною в цьому матчі стала четверта чверть.

Команди на рівних провели першу чверть, завершивши її з рахунком 18:18. А потім по черзі спуртували. Першими ривок зробили господарі майданчика, які створили собі у другій 10-хвилинці перевагу у 8 очок - 19:11. Втім, відповідь команди з Южнє був навіть більш ефектною - 18:28.

У заключній чверті кияни, завдяки активності Даріуша Лавриновича і ДеХуана Саммерса зуміли «дотиснути» суперника, вигравши і період - 30:20 - і матч в цілому - 85:77.

Кращими гравцями у складі переможців стали Лавринович (20 очок) і Саммерс (17).

Таким чином, «Будівельник» в 9-й раз в історії (другий раз поспіль) став чемпіоном України.