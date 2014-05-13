«Будівельник» став чемпіоном України з баскетболу
20:43, 13 травня 2014Спорт
0
У столичному Палаці спорту завершився четвертий матч фінальної серії української баскетбольної Суперліги, в якому київський «Будівельник» обіграв южненський «Хімік» і виграв серію з рахунком 3:1.
Будівельник / euroleague.net
Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальною в цьому матчі стала четверта чверть.
Команди на рівних провели першу чверть, завершивши її з рахунком 18:18. А потім по черзі спуртували. Першими ривок зробили господарі майданчика, які створили собі у другій 10-хвилинці перевагу у 8 очок - 19:11. Втім, відповідь команди з Южнє був навіть більш ефектною - 18:28.
У заключній чверті кияни, завдяки активності Даріуша Лавриновича і ДеХуана Саммерса зуміли «дотиснути» суперника, вигравши і період - 30:20 - і матч в цілому - 85:77.
Кращими гравцями у складі переможців стали Лавринович (20 очок) і Саммерс (17).
Таким чином, «Будівельник» в 9-й раз в історії (другий раз поспіль) став чемпіоном України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter