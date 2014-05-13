Володимир Кличко запланував наступний бій на 6 вересня

Про це повідомляє спеціалізований портал fightnews.com.

З ким проведе бій в цей день Кличко-молодший поки невідомо.

Раніше IBF зобов'язала Кличка провести обов'язковий захист титулу проти болгарина Кубрата Пулєва. Але, як відомо, сам Кличко попросив WBC розглянути можливість проведення об'єднувального бою за титул абсолютного чемпіона світу з канадцем Бермейном Стіверном.

Нагадаємо, що раніше володів титулом WBC Віталій Кличко, який в кінці минулого року оголосив про завершення кар'єри. Після закінчення кар'єри брата Володимир Кличко заявив про те, що його головною метою є завоювання титулу WBC, внаслідок чого він стане абсолютним чемпіоном світу.