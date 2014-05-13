Фінал Кубку України з футболу пройде у Полтаві без глядачів
17:08, 13 травня 2014Спорт
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У київському Будинку футболу відбулось засідання Виконкому Федерації футболу України, на якому було затверджено місто, стадіон та час проведення фінального матчу розіграшу Кубка України сезону 2013/2014 рр.
Кубок України / cup.sport.ua
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
Виконкомом ФФУ були прийняті наступні рішення: 1) скасувати рішення Виконкому ФФУ щодо проведення фінального матчу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2013/2014 рр. 15 травня 2014 року о 20:00 у Харкові на стадіоні ОСК «Металіст»; 2) провести фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2013/2014 рр. 15 травня 2014 року о 20:00 у Полтаві на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського без присутності глядачів.
Як повідомляв УНІАН у фінальному матчі Кубку України зустрінуться "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).
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