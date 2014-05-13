Фінал Кубку України з футболу пройде у Полтаві без глядачів

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Виконкомом ФФУ були прийняті наступні рішення: 1) скасувати рішення Виконкому ФФУ щодо проведення фінального матчу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2013/2014 рр. 15 травня 2014 року о 20:00 у Харкові на стадіоні ОСК «Металіст»; 2) провести фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2013/2014 рр. 15 травня 2014 року о 20:00 у Полтаві на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського без присутності глядачів.

Як повідомляв УНІАН у фінальному матчі Кубку України зустрінуться "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).