Футбольних вболівальників попросили не заважати пограбуванням під час чемпіонату світу

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Як зазначили правоохоронці, в разі пограбування не слід кричати, сперечатися і взагалі реагувати на події. Також не слід гуляти в нічний час і носити дорогі прикраси.

Такий крок зробили поліцейські міста Сан-Паулу через високий рівень злочинності в країні. Рейтинг вбивств в Бразилії становить 25,2 на 100 тисяч жителів, а в деякі райони міста, так звані фавели, бояться заходити навіть співробітники правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.