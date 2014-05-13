Футбольних вболівальників попросили не заважати пограбуванням під час чемпіонату світу
17:00, 13 травня 2014Спорт
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Бразильська поліція випустила рекомендації для туристів, які приїдуть в країну на чемпіонат світу з футболу 2014 року, в яких просила не реагувати на випадки пограбування.
ЧС-2014 / fifa.com
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.
Як зазначили правоохоронці, в разі пограбування не слід кричати, сперечатися і взагалі реагувати на події. Також не слід гуляти в нічний час і носити дорогі прикраси.
Такий крок зробили поліцейські міста Сан-Паулу через високий рівень злочинності в країні. Рейтинг вбивств в Бразилії становить 25,2 на 100 тисяч жителів, а в деякі райони міста, так звані фавели, бояться заходити навіть співробітники правопорядку.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.
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