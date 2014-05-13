Футбольна команда з Краматорська не зуміла виїхати на матч Першої ліги через озброєних людей

Про це повідомляє прес-служба Професійної футбольної ліги України.

Зокрема, у повідомленні зазначається: "12 травня 2014 року до ПФЛ надійшов лист від ФК «Авангард» Краматорськ з повідомленням про те, що команда не має змоги виїхати за межі міста у зв′язку з блокуванням виїздів озброєними людьми".

Враховуючи зазначене, матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава перенесено на пізніший термін.