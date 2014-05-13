Футбольна команда з Краматорська не зуміла виїхати на матч Першої ліги через озброєних людей
16:49, 13 травня 2014Спорт
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Футбольна команда "Авангард" з Краматорська не змогла прибути до Полтави та провести гру чемпіонату України серед команд Першої ліги з ФК "Полтава" через блокування автобуса озброєними людьми на блок-пості.
fc-avangard.at.ua
Про це повідомляє прес-служба Професійної футбольної ліги України.
Зокрема, у повідомленні зазначається: "12 травня 2014 року до ПФЛ надійшов лист від ФК «Авангард» Краматорськ з повідомленням про те, що команда не має змоги виїхати за межі міста у зв′язку з блокуванням виїздів озброєними людьми".
Враховуючи зазначене, матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава перенесено на пізніший термін.
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