Керівництво ФК "Ворскла" впевнено, що фінальний матч Кубка України відбудеться у Полтаві

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зокрема, Яворський зазначив: "Хоча станом на сьогоднішній ранок ми не мали офіційного підтвердження того, що фінал Кубка України дійсно прийме Полтава, завдання президентом нашого клубу поставлено: підготувати поле та підтрибунні приміщення до матчу «Шахтар» - «Динамо». Як ви знаєте, певний досвід проведення матчів такого роду у нас є, адже у 2009-му та 2011-му роках київська та донецька команди розігрували в Полтаві право володіти Суперкубком країни. Відповідальність за проведення цього заходу лежить на Федерації футболу України, ми лише будемо їм допомагати. Попередньо вже зв'язалися. Завтра після обіду плануємо зібрати всі служби, які будуть задіяні в підготовчому процесі. Тоді вже детально розпишемо все. Поле стадіону «Ворскла» повністю готово, завтра будемо проводити покіс, закатувати газон. Більше ніяких проблем. Основне в організації цієї гри - безпека. За попередньою інформацією, гра пройде без глядачів".

Як повідомляв УНІАН, фінал Кубка України з футболу спочатку повинен був пройти в Харкові на ОСК "Металіст". Але потім Виконком Федерації футболу України прийняв рішення перенести матч з міркувань безпеки. Офіційного підтвердження про місце і час проведення матчу з ФФУ досі не надходило.

Фінальний матч Кубка України "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) має відбутися в четвер, 15 травня.