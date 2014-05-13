Збірна Іспанії оголосила попередній склад на ЧС-2014

Про це повідомляє football-espana.net.

У попередньому складі команди значаться: воротарі - Ікер Касільяс (Реал), Пепе Рейна (Наполі), Давид де Хеа (МЮ); захисники - Сесар Аспілікуета (Челсі), Жерар Піке ("Барселона"), Серхіо Рамос (Реал), Хорді Альба ("Барселона"), Альберто Морено (Севілья), Хаві Мартінес (Баварія), Рауль Альбіоль (Наполі), Хуанфран (Атлетіко Мадрид), Данини Карвахаль (Реал); півзахисники - Серхіо Бускетс (Барселона), Хабі Алонсо (Реал), Коке (Атлетіко Мадрид), Андер Ітурраспе (Атлетик Більбао), Хаві (Барселона), Тьяго Алькантара (Баварія), Педро (Барселона), Хесус Навас (Манчестер Сіті ), Давід Сілва (Манчестер Сіті), Сеск Фабрегас (Барселона), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Санті Касорла (Арсенал), Андрес Іньєста (Барселона); нападники - Дієго Коста, Давид Вілья (обидва - Атлетіко Мадрид), Альваро Негредо (Манчестер Сіті), Фернандо Торрес (Челсі), Фернандо Льоренте (Ювентус).

Згідно з регламентом змагань, визначити остаточний склад (23 гравця) дель Боске має до 25 травня.

На ЧС-2014 іспанці зіграють у групі В з командами Голландії, Чилі і Австралії. Виступ на турнірі іспанці почнуть 13 червня матчем з Голландією.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2014 пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.