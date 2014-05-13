У міжнародній велогонці Race Horizon Park-2014 візьмуть участь 19 професійних команд

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили організатори гонки під час анонсуючої прес-конференції в Києві.

Вже сьогодні участь у трьох повноцінних одноденках підтвердили Wibatech Fuji Zory (Польща), ССN Metalac (Сербія), Sp Tableware Pro Cycling Team (Греція), Team Vorarlberg (Австрія), CK Banska Bystrica (Словаччина), Georgian National Team (Грузія), Tusnad Cycling Team (Румунія), Bike Aid - Ride for Help (Німеччина), AZERBAIJAN NATIONAL TEAM (Азербайджан), BDC - Marcpol Team (Польща), Amore&Vita (Україна Італія), Scoala Sportiva Specializata de Ciclism (Молдова), Moldavian Cycling Fediration (Молдова); і шість українських команд - ISD Continental Cycling Team, «Промінь», Київ-Регіон, Ukrainian National Team, KOLSS CYCLING TEAM і KREMENCHUK.

Віце-президент Федерації велоспорту України та організатор Race Horizon Park-2014 Олександр Башенко зазначив: "Коли ми приймали рішення про проведення гонки в цьому році, ми розуміли, що ситуація в Україні складна. Що багато команд будуть боятися приїжджати в Київ, але наші побоювання не підтвердилися. Ми відзначаємо підвищений інтерес з боку іноземних команд, такого ажіотажу не було і в самі спокійні часи. На нашому офіційному сайті ми розмістили веб-камери з вулиць Києва. Кожен в режимі онлайн може переконатися, що в столиці спокійно і безпечно. Є складнощі і в держфінансуванні гонки в цьому році, і в пошуку спонсорів, але для нас справа честі провести усе на найвищому рівні».

У свою чергу, президент Федерації велоспорту України Борис Іванов вважає, що прийняти таку кількість спортсменів це дуже серйозна відповідальність: «У нинішній ситуації нелегко вирішувати питання із забезпеченням безпеки з боку ДАІ, з дорожнім покриттям. Асфальтування трас завжди стояло в плані міста, а сьогодні ця проблема лягає на плечі організатора. Але, не дивлячись ні на що, ми беремо на себе всі складнощі, оскільки розуміємо, що проведення Міжнародних перегонів, таких як Race Horizon Park працює на імідж не тільки велосипедного спорту, але і всієї України».

У нинішньому році в рамках змагань пройдуть три групові гонки: по маршруту пр. Голосіївський - вул. Героїв Оборони, по вул. Велика Васильківська (старт-фініш) та прилеглих вулицях, а також за маршрутом вул. Миколи Грінченка - вул. Протасів Яр (через Червонозоряний проспект). Також в рамках заходу заплановано всеукраїнський велопарад любителів (дитячий і дорослий заїзди) і Відкритий міський турнір з велосипедного спорту «Horizon Masters Cup».

Змагання Race Horizon Park-2014 відбудуться з 30 травня по 1 червня.