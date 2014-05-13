Долгополов програв у стартовому матчі тенісного турніру в Римі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На турнірі АТР Internazionali BNL d'italia, киянину, який займає 21-е місце в світовому рейтингу, спочатку не пощастило з жеребом. Він зустрічався з французом, який в рейтингу перебуває на 13-й позиції. До того ж, Долгополов воліє гру на швидких кортах з бетонним покриттям, в той час як матчі в Римі проходять на повільних ґрунтових кортах.

Матч тривав трохи менше ніж півтори години і завершився перемогою француза в двох сетах - 6:3, 7:6. З чотирьох брейк-поінтів Долгополов реалізував один, а Тсонга - два. Крім того, українець виграв 29 очок при 25 невимушених помилках, а у Тсонги цей показник становить 17/10.

Як повідомляв УНІАН, раніше турнір у Римі після першого ж кола покинула і найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка програла у стартовому матчі Олені Весниной з Росії.