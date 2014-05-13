«Бруклін» опинився за крок від вильоту з плей-офф НБА
У ніч на вівторок в Нью-Йорку відбувся четвертий матч серії плей-офф ¼ фіналу Національної баскетбольної асоціації, в якому «Бруклін Нетс» поступився «Майамі Хіт» з рахунком 96:102, після чого рахунок в серії до чотирьох перемог став 3:1 на користь «Маямі».
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
«Хіт» виграв у цьому матчі три чверті з чотирьох, хоча і перевага гостей постійно було мінімальною. Вони виграли першу чверть з рахунком 27:22, другу - 29:27, після чого програли третю з рахунком 23:27 й боротьба в матчі загострилася. Але, в заключній 12-хвилинці, перевага знову була на боці «Хіт» - 23:20.
Феноменальну результативність у цьому матчі продемонстрував лідер «Майамі» ЛеБрон Джеймс, який набрав 49 очок. Досить сказати, що кращий гравець «Брукліна» в цьому матчі Джо Джонсон набрав лише 18 очок.
П'ятий матч серії відбудеться в Майамі в ніч на 15 травня.
В іншому матчі дня «Портленд Трейл Блейзерс» на своєму майданчику переміг «Сан-Антоніо Сперс» з рахунком 103:92.
Зірка «шпор» француз Тоні Паркер у цьому матчі набрав 14 очок, в той час як кращий гравець «Портленда» Дамьян Ліллард - 25 балів.
У цій серії рахунок 3:1 на користь «Сперс», які в нинішньому сезоні виграли регулярний чемпіонат. Команда могла перемогти у чвертьфінальній серії плей-офф насуху - 4:0, але програла другий гостьовий матч.
У двох інших серіях в парі «Оклахома Тандер» - «Лос-Анджелес Кліпперс» рахунок нічийний - 2:2, а в парі «Індіана Пейсерс» - «Вашингтон Візардс» рахунок 3:1 на користь «Індіани».