«Бруклін» опинився за крок від вильоту з плей-офф НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Хіт» виграв у цьому матчі три чверті з чотирьох, хоча і перевага гостей постійно було мінімальною. Вони виграли першу чверть з рахунком 27:22, другу - 29:27, після чого програли третю з рахунком 23:27 й боротьба в матчі загострилася. Але, в заключній 12-хвилинці, перевага знову була на боці «Хіт» - 23:20.

Феноменальну результативність у цьому матчі продемонстрував лідер «Майамі» ЛеБрон Джеймс, який набрав 49 очок. Досить сказати, що кращий гравець «Брукліна» в цьому матчі Джо Джонсон набрав лише 18 очок.

П'ятий матч серії відбудеться в Майамі в ніч на 15 травня.

В іншому матчі дня «Портленд Трейл Блейзерс» на своєму майданчику переміг «Сан-Антоніо Сперс» з рахунком 103:92.

Зірка «шпор» француз Тоні Паркер у цьому матчі набрав 14 очок, в той час як кращий гравець «Портленда» Дамьян Ліллард - 25 балів.

У цій серії рахунок 3:1 на користь «Сперс», які в нинішньому сезоні виграли регулярний чемпіонат. Команда могла перемогти у чвертьфінальній серії плей-офф насуху - 4:0, але програла другий гостьовий матч.

У двох інших серіях в парі «Оклахома Тандер» - «Лос-Анджелес Кліпперс» рахунок нічийний - 2:2, а в парі «Індіана Пейсерс» - «Вашингтон Візардс» рахунок 3:1 на користь «Індіани».