«Монреаль» розгромив «Бостон» у шостому матчі чвертьфінальної серії плей-офф НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Рахунок в матчі вже на 3-й хвилині відкрив Ларс Еллер. У другому періоді, на 16-й хвилині Макс Пачиоретті подвоїв перевагу «канадців», а на 18-й - Томас Ванек довів його до великого. У заключній 20-хвилинці «Монреаль» без проблем втримав свою перевагу, так і не пропустивши жодного гола. А на 17-й хвилині Томас Ванек довів перевагу команди до 4:0.

Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог зрівнявся - 3:3. Вирішальний сьомий матч відбудеться в Бостоні 15 травня.

В іншому матчі дня «Анахайам Майті Дакс» вийшов вперед у чвертьфінальній серії проти «Лос-Анджелес Кінгс». «Качки» взяли гору з рахунком 4:3. Вирішальним у цій грі став другий період, в якому «дакс» закинули три шайби. Дублем у цьому матчі відзначився Бол-Деван Сміт-Пеллі, а переможний гол на рахунку Якоба Силфверберга.

«Анахайм» повів у серії з рахунком 3:2.

У двох інших чвертьфінальних серія ліги в парі «Піттсбург Пінгвінз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» поки нічия 3:3, а в парі «Чикаго Блэкхокс» - «Міннесота Вайлд» рахунок 3:2 на користь «Чикаго».