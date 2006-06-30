Головна подія дня: збірна України зіграє у чвертьфіналі ЧС-2006

Сьогодні у Гамбургу на «AOL Арена» збірна України у чвертьфіналі Чемпіонату світу по футболу 2006 року зустрінеться зі збірною Італії.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня збірна України в одній восьмій ЧС-2006 обіграла збірну Швейцарії в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 і вийшла у чвертьфінал.

Національна збірна України з футболу вперше вийшла у фінальну стадію Чемпіонату світу з футболу. За результатами групового етапу фінальної стадії ЧС-2006 у групі Н Україна зайняла друге місце, набравши 6 очок. Суперниками збірної України по групі були Іспанія, Саудівська Аравія і Туніс.

Результати попередніх матчів збірної України у фінальній стадії ЧС-2006:

14 червня: Іспанія - Україна 4:0

19 червня: Саудівська Аравія - Україна 0:4

23 червня: Україна – Туніс 1:0