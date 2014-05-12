Українка Світоліна програла у першому колі тенісного турніру в Римі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі, який тривав трохи більше години, українка змогла нав'язати боротьбу суперниці лише у 8-му геймі другого сету, коли росіянка мала кілька матчболов, але Світоліна вистояла і зуміла взяти очко на своїй подачі. Але, вже у наступному геймі Весніна взяла вирішальне очко, вигравши матч - 6:2, 6:3.

Турнір у Римі є одним з найпрестижніших у Турі Жіночої тенісної асоціації (WTA-Тоur) і за значимістю входить у другу категорію змагань після турнірів серії "Великого шолома". Призовий фонд Internazionali BNL d'italia становить 2,44 мільйона доларів.

У жіночій частині змагань Світоліна була єдиною представницею України.

У чоловічій частині виступає Олександр Долгополов, який сьогодні пізно ввечері в матчі першого кола зіграє з французом Жо-Вілфрідом Тсонга.