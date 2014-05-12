Кличко попросив WBC санкціонувати титульний бій

Про це повідомляє gorodokboxing.com.

Сам Кличко факт подачі прохання прокоментував так: «Я сподіваюся, ми знайдемо рішення, яке дозволить мені поборотися за титул чемпіона WBC. Якщо ні, то я піду своєю дорогою. Я ніяк не можу на це вплинути. Я знаю, як складно стати чемпіоном світу. При цьому, є певні зобов'язання щоб отримувати різноманітні дозволи від боксерських організацій. Сподіваюся, що керівництво федерацій підтримає цей об'єднавчий бій».

За словами українця, він хотів би провести бій з чемпіоном WBC Бермейном Стайверном в Сполучених Штатах. Крім того, Кличко-молодший дуже радий тому, що в суперважкій вазі з'явилося нове ім'я і заявив, що знову чує критику в свою адресу щодо бою з обов'язковим претендентом на пояс IBF Кубратом Пулєвим.

Зокрема, Кличко зазначає: «Деякі люди раді тому, що з'явилося нове ім'я, так як в суперважкій вазі існує криза, причина якого - Кличко. Я думаю, це дійсно здорово, якщо б вийшло організувати об'єднувальний бій. Впевнений, любителі боксу також хочуть його побачити і я з нетерпінням чекаю вирішення цієї ситуації. Я вже чув коментарі з приводу поєдинку з Кульовим. Одні кажуть здорово, але він з Болгарії. Інші кажуть, що у нього всього двадцять боїв і хоча він непогано боксує, він все ще сирий і зелений. Тому, об'єднувальний бій зі Стіверном, як раз те, що хочуть побачити все. Це супер цікаво».

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні IBF зобов`язав Кличка-молодшого провести титульний бій с Кубратом Пулевим з Болгарії. Окрім того, WBC також зобов’язав свого чемпіона Стіверна провести обов’язковий захист титулу перед тим, як він зможе проводити об’єднуючи бої за інші титули з Кличко.