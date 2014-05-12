Головним арбітром фінального матчу Кубка України "Динамо" - "Шахтар" призначений Можаровський

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", асистентами рефері виступлять харків'янин Сергій Беккер і Семен Шлончак з Черкас.

Додаткові помічники рефері - Юрій Мосейчук (Чернівці) та Костянтин Труханов (Харків). Роль четвертого судді виконає ще один харків'янин Анатолій Абдула. Резервним асистентом арбітра буде одесит Ігор Бицкало. Спостерігач арбітражу - Василь Мельничук з Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України з футболу між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 15 травня. Місце проведення гри поки що не визначено.

Раніше Виконкомом Федерації футболу України було прийнято рішення про те, що в цілях безпеки матч пройде без глядачів, однак, є можливість, що гра пройде в західному регіоні країни або в Києві у присутності вболівальників. Рішення про місце проведення матчу та можливості присутності на ньому вболівальників повинно бути прийнято 12-13 травня.