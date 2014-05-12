Федерація плавання України сформувала команду на юніорський чемпіонат Європи

До її складу увійшли плавці, які виконали необхідні нормативи на чемпіонаті України, що проходив у квітні в Харкові, повідомляє прес-служба ФПУ.

Україну представлятиме команда з 12 плавців віком 14-18 років: рекордсмен України серед юнаків Дмитро Прожога; чемпіони та призери міжнародних змагань з плавання Multinations Валерія Тимченко, Аріна Якуба, Михайло Романчук, Маргарита Смірнова і Христина Панчішко; чемпіони України Сергій Бужор, Владислав Савенков, Богдан Касьян, Тарас Бойчук, Маргарита Тятькова і Євген Мамин.

Голова тренерської ради Федерації плавання України і головний тренер збірної команди України з плавання Андрій Сердінов зазначив: «У збірної юніорської команди увійшли найсильніші плавці у своїй віковій категорії. Деякі з членів нашої збірної, такі як Михайло Романчук, Христина Панчішко, Владислав Савенков, вже випробували свої сили на цих європейських змаганнях в минулому році, інші - візьмуть участь у змаганнях такого рівня вперше. Лідером команди є багаторазовий чемпіон України Михайло Романчук. Він спеціалізується на плаванні на довгих дистанціях - 800 і 1500 метрів вільним стилем. Роман - єдиний плавець у збірної команди, який виконав нормативи і на юніорський чемпіонат Європи, і на дорослий. Тому він буде виступати відразу на двох чемпіонатах - в Ейндховені і в Берліні».

Чемпіонат Європи з плавання серед юніорів буде проходити в Ейндховені (Нідерланди) 9-13 липня.