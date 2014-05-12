Ганна Різатдінова виграла два золота на етапі Кубка світу з художньої гімнастики
12:53, 12 травня 2014Спорт
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У Корбей-Эссон (Франція) завершився етап Кубка світу з художньої гімнастики, де українка Ганна Різатдінова здобула дві золоті та дві бронзові нагороди.
Ганна Різатдінова / championat.com
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.
Українка перемогла у вправах з обручем (18,100 бала) і з м'ячем (17,850), посіла третє місце у вправі зі стрічкою (18,000) і в багатоборстві (71,999).
Абсолютною переможницею етапу Кубка світу стала росіянка Маргарита Мамун, яка виграла змагання у багатоборстві, а також фінал у вправі з булавами, де Різатдінова участі не брала. У вправі зі стрічкою Мамун випередила Ризатдинову, посівши друге місце, але поступилась інший росіянці Яні Кудрявцевій.
У змаганнях у Франції також брала участь українка Вікторія Мазур, але у фінали вона не зуміла пробитися.
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