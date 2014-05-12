Ганна Різатдінова виграла два золота на етапі Кубка світу з художньої гімнастики

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.

Українка перемогла у вправах з обручем (18,100 бала) і з м'ячем (17,850), посіла третє місце у вправі зі стрічкою (18,000) і в багатоборстві (71,999).

Абсолютною переможницею етапу Кубка світу стала росіянка Маргарита Мамун, яка виграла змагання у багатоборстві, а також фінал у вправі з булавами, де Різатдінова участі не брала. У вправі зі стрічкою Мамун випередила Ризатдинову, посівши друге місце, але поступилась інший росіянці Яні Кудрявцевій.

У змаганнях у Франції також брала участь українка Вікторія Мазур, але у фінали вона не зуміла пробитися.