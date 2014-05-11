"Дніпро", "Металіст" і "Динамо" виграли матчі передостаннього туру Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч "Іллічівець" - "Динамо", в якому номінальними господарями вважалися гравці марупольской команди, проходив у Києві за рішенням керівництва УПЛ і ФФУ з міркувань безпеки.

У матчі на столичному НСК "Олімпійський" динамівці мали помітну перевагу, забивши голи на початку і наприкінці матчу. На 13-й хвилині гол забив Огнен Вукоєвич, а на 81-й пенальті реалізував Браун Ідейє. Не завадила киянам мати перевагу і та обставина, що команда більшу частину гри провела в меншості. На 14-й хвилині був вилучений з поля Євген Макаренко. У підсумку - 2:0 на користь киян.

У Полтаві господарі поля зусиллями Володимира Чеснакова відкрили рахунок. І довгий час "Ворскла" утримувала свою перевагу. Але, в кінцівці матчу "Дніпро" мав повну перевагу. На 68-й хвилині рахунок зрівняв Євген Коноплянка. На 80-й Роман Зозуля вивів дніпропетровців вперед, а на останніх хвилинах Матеус зробив дубль. Цікаво, що і в цьому матчі команда-переможниця домоглася переваги граючи в меншості. На 61-й хвилині був вилучений з поля Руслан Ротань. У підсумку - 1:4.

Останній матч туру відбувся у Львові, де "Карпати" приймали "Металіст". Ця гра стала найбільш напруженою і результативною в турі. Вже в перші 10 хвилин команди обмінялися голами. На точний удар харків'янина Алехандро Гомеса на 6-й хвилині, своїм ударом відповів Младен Бартуловіч, який реалізував пенальті. На 23-й хвилині "Карпати" вийшли вперед завдяки голу Сергія Зеньова, але, на 38-й хвилині Хав'єр Клейтон реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. Ще один пенальті Клейтон реалізував на 53-й хвилині, коли вивів "Металіст" вперед, а на 85-й хвилині він же встановив хет-трик. У підсумку - 4:2 на користь харків'ян.

Таким чином, після 29-го туру на рахунку донецького "Шахтаря" 62 очки, "Дніпра" - 56, "Металіста" - 54 і "Динамо" - 50.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" достроково став чемпіоном України. За срібло та бронзу в останньому турі будуть вести заочну боротьбу "Дніпро" і "Металіст", а "Динамо" гарантувало собі 4-е місце.

Останній 30-й тур УПЛ відбудеться 18 травня.