«Будівельник» виграв третій матч фінальної серії баскетбольної Суперліги
У столичному Палаці спорту завершився третій матч фінальної серії української баскетбольної Суперліги, в якому «Будівельник» виграв у южненського «Хіміка» з рахунком 82:72.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальною в цьому матчі стала третя 10-хвилинка.
Перші два періоди прийшли у приблизно рівній боротьбі. І якщо в першій 10-хвилинці рахунок був абсолютно рівним - 19:19, то після 2-хвилинної перерви гості перехопили ініціативу, зумівши здобути мінімальну перевагу в 3 очки - 22:19.
Відповідь «будівельників» після великої перерви був більш ніж вагомою. Команда зуміла не тільки зрівняти рахунок, але і створити собі комфортний заділ - 23:16. А в заключній 10-хвилинці чинний чемпіон країни це перевага лише збільшив - 21:15.
Найрезультативнішим гравцем у складі переможців у цьому матчі став американський легіонер киян ДеХуан Саммерс, який набрав 27 очок.
Таким чином, кияни повели в серії з рахунком 2:1 і для завоювання титулу чемпіона української Суперліги команді залишилося виграти лише один матч.
Наступна гра серії відбудеться у Києві 13 травня.