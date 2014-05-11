«Будівельник» виграв третій матч фінальної серії баскетбольної Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальною в цьому матчі стала третя 10-хвилинка.

Перші два періоди прийшли у приблизно рівній боротьбі. І якщо в першій 10-хвилинці рахунок був абсолютно рівним - 19:19, то після 2-хвилинної перерви гості перехопили ініціативу, зумівши здобути мінімальну перевагу в 3 очки - 22:19.

Відповідь «будівельників» після великої перерви був більш ніж вагомою. Команда зуміла не тільки зрівняти рахунок, але і створити собі комфортний заділ - 23:16. А в заключній 10-хвилинці чинний чемпіон країни це перевага лише збільшив - 21:15.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців у цьому матчі став американський легіонер киян ДеХуан Саммерс, який набрав 27 очок.

Таким чином, кияни повели в серії з рахунком 2:1 і для завоювання титулу чемпіона української Суперліги команді залишилося виграти лише один матч.

Наступна гра серії відбудеться у Києві 13 травня.