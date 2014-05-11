«Чорноморець» не зумів виграти матч Прем'єр-ліги у «Говерли»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра двох «металургів» проходила в Дніпропетровську, тому що керівництво Федерації футболу України і Прем'єр-ліги заборонили проводити гру в Донецьку з міркувань безпеки.

Гра в Ужгороді була для одеського клубу одним з останніх шансів на те, щоб продовжити боротьбу за 4-е місце в підсумковій турнірній таблиці чемпіонату. І це команді вдавалося до останніх хвилин гри. На 24-й хвилині Олексій Антонов відкрив рахунок, а потім одесити, в основному, демонстрували надійну гру в обороні, не обтяжуючи себе пошуками комбінацій в атаці. Але, на 3-й доданій хвилині, В'ячеслав Шарпар зумів у красивому стрибку спиною переправити м'яч у ворота - 1:1.

У дербі «металургів» в Дніпропетровську команда з Донецька мала повну перевагу. Дубль протягом трьох хвилин в кінці першого тайму зробив Жуніор Морайес, який забив голи на 37-й та 40-й хвилинах.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій черговий матч виграв донецький «Шахтар», який достроково оформив титул чемпіона України.