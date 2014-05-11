«Шахтар» став чемпіоном України з футболу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч проходив у Черкасах, так як в Луганську було заборонено проводити ігор з міркувань безпеки глядачів.

Крім того, цей матч, як і всі інші в 29-му турі УПЛ, проходять без глядачів.

Луганчани грубо розпочали матч і вже на 12-й хвилині залишилися в меншості. Червону картку і видалення з поля заробив Микита Шевченко, за те, що збив Алекса Тейшейру. Пенальті реалізував Луїс Адріано. А на 29-й хвилині Адріано зробив дубль, подвоївши перевагу номінальних гостей. Правда, на 45-й хвилині Желько Любеновіч відквитав один м'яч, звівши перевагу «Шахтаря» до мінімуму і відродивши інтригу.

Але у другому таймі гірники спокійно і впевнено довели гру до перемоги. Більш того, вже в доданий арбітром час Едуардо забив третій гол "Шахтаря".

Таким чином, «Шахтар» став чемпіоном в 9-й раз і 5-й раз поспіль, починаючи з 2010 року.

Також до цього моменту завершився матч 29-го туру у Луцьку «Волинь» - «Севастополь», в якому гості виграли з рахунком 2:1.