«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
У Черкасах завершився матч 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська «Зоря» програла донецькому «Шахтарю» з рахунком 1:3, завдяки чому «Шахтар» достроково став чемпіоном України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч проходив у Черкасах, так як в Луганську було заборонено проводити ігор з міркувань безпеки глядачів.
Крім того, цей матч, як і всі інші в 29-му турі УПЛ, проходять без глядачів.
Луганчани грубо розпочали матч і вже на 12-й хвилині залишилися в меншості. Червону картку і видалення з поля заробив Микита Шевченко, за те, що збив Алекса Тейшейру. Пенальті реалізував Луїс Адріано. А на 29-й хвилині Адріано зробив дубль, подвоївши перевагу номінальних гостей. Правда, на 45-й хвилині Желько Любеновіч відквитав один м'яч, звівши перевагу «Шахтаря» до мінімуму і відродивши інтригу.
Але у другому таймі гірники спокійно і впевнено довели гру до перемоги. Більш того, вже в доданий арбітром час Едуардо забив третій гол "Шахтаря".
Таким чином, «Шахтар» став чемпіоном в 9-й раз і 5-й раз поспіль, починаючи з 2010 року.
Також до цього моменту завершився матч 29-го туру у Луцьку «Волинь» - «Севастополь», в якому гості виграли з рахунком 2:1.