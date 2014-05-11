Легкоатлети Бондаренко і Дорожон стали переможцями турніру ІААФ у Токіо

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Перемогу Бондаренку приніс результат 2,40 м. Українець також зробив одну спробу на висоті світового рекорду – 2,46 м. Але не зумів перестрибнути плану й завершив змагання.

Для Бондаренка турнір у Японії став першим нинішнього року. Зимовий сезон він пропускав.

Нагадаємо, що минулий сезон став найуспішнішим для українця на даний момент. Він виграв ряд престижних міжнародних комерційних турнірів, а також став переможцем Чемпіонату світу.

Дорожон виграла змагання з метання списа. Найкращий результат українка показала у п’ятій спробі, відправивши снаряд на 59,15 м.

Наталія Прищепа фінішувала п’ятою у бігу на дистанції 1500 метрів (4.14,85 хв). Така ж сходинка у Марини Бех зі стрибків у довжину (6,22 м).