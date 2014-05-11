Вакантний титул чемпіона світу WBC від Віталія Кличко перейшов до Бермейну Стиверну

Він технічним нокаутом у шостому раунді переміг американця Кріса Арреолу, повідомляє Fightnews.com.

Таким чином, канадець отримав 24-у перемогу у своїй кар'єрі з 26 боїв. Ще один бій завершився внічию, а одного разу Стіверн програв.

У найближчому бою він повинен провести обов'язковий захист титулу, а потім, найімовірніше, зустрінеться у ринзі з Володимиром Кличком, в бою за титул абсолютного чемпіона світу. Кличко-молодший володіє усіма іншими титулами, крім поясу WBC.

Як повідомляв УНІАН, Кличко-старший відмовився від пояса чемпіона світу в грудні 2013-го року, вирішивши повністю присвятити себе політичній кар'єрі.