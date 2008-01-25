Українські тенісистки виграли Australian Open

Українки Олена і Катерина Бондаренко добилися найсерйознішого успіху в їх професійній кар`єрі. Вони стали чемпіонками Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді. У фінальному матчі сестри перемогли 12-у "сіяну" пару Вікторію Азаренко з Білорусі і Шахар Пеер з Ізраїлю з рахунком 2:6, 6:1, 6:4, повідомляє Чемпионат.ру.

До цього лише Олена Бондаренко один раз виграла парний турнір WTA, плюс на двох у них 9 перемог на парних турнірах ITF.