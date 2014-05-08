«Хімік» зрівняв рахунок у фінальній серії баскетбольної Суперліги з «Будівельником»

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

На відміну від першої гри серії «Хімік» мав у перших двох чвертях тотальну перевагу в боротьбі за підбирання, тільки на чужому щиті зібравши на один відскік менше, ніж уся команда суперника загалом. Захопивши лідерство зі старту поєдинку, южненці на чолі з Роландсом Фрейманісом, котрий до великої перерви здобув 15 очок, поступово збільшували власну перевагу та виграли першу половину з рахунком 40:31.

Протягом третьої чверті «будівельники», у складі яких гарний ігровий відрізок провів Ріккі Мінард, зуміли скоротити відставання від суперника до трьох очок, а на початку четвертого періоду після влучного дальнього кидка ДаХуана Саммерса вийшли вперед (61:59). Команда гостей утримувала перевагу, незважаючи на наполегливі спроби «Хіміка» відігратися. Проте южненцям урешті-решт вдалося скоротити відставання, а Роландс Фрейманіс за лічені секунди до фінальної сирени кидком із-за дуги вивів свою команду вперед.

Фрейманіс став головним героєм матчу, не лише здобувши найбільше очок (24) серед усіх гравців, які виходили на паркет, і зібравши 7 відскоків, а й реалізувавши переможний кидок під завісу поєдинку.

Разом з тим, сьогодні визначився володар бронзових медалей чемпіонату. Маріупольский «Азовмаш» виграв у «Донецька» серію 3:0. Третій матч малого фіналу завершився з рахунком 75:53.